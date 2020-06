Tygodniowy przegląd prasy (Białystok, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Białegostoku

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Białymstoku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Motory w Kuli Śmierci, akrobacje na moto-karuzeli, robot o niezwykłych umiejętnościach, czy postaci z kultowych animacji - to wszystko w najnowszej produkcja Cyrku Korona, który możesz podziwiać w sobotę i niedzielę (27 i 28 czerwca) w Białymstoku. Mamy dla Was wejściówki!

Już od 3 lipca kina sieci Helios powracają do regularnej działalności. Kinomani muszą liczyć się jednak z nowymi zasadami.

Miasto, przynajmniej na razie, nie będzie kontynuowało budowy bloków komunalnych w okolicach ul. Bema i Depowej. Władze powołują się na trudną sytuację budżetu w dobie koronawirusa. - To tylko wymówka. Skoro w budżecie nie ma pieniędzy, to niech miasto wolniej niż do tej pory buduje drogi - komentuje Krystyna Wołyniec, która od lat walczy o wykup mieszkania komunalnego.

W czasie, gdy mamy jeszcze pandemię koronawirusa, ale miejsca noclegowe zostały już otwarte, powstała specjalna mapa bezpiecznych obiektów noclegowych. Tam możecie sprawdzić, które z nich świadczą usługi zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. KLIKNIJ W ZDJĘCIE I ZOBACZ MIEJSCA W BIAŁYMSTOKU I WOJ. PODLASKIM