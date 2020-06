Sarkofag na Rynku Siennym. Poświęcono dawny Cmentarz Ewangelicko-Augsburski. Uroczystości z marszałkiem Senatu

Kościół a koronawirus. Będzie więcej mszy świętych

Odwołane przygotowania do bierzmowania, zwiększenie liczby niedzielnych mszy, by nie było zbyt licznych jednorazowych liturgii. Takie białostocki Kościół katolicki podejmuje działania, by zapobiec rozszerzaniu się epidemii koronawirusa. Specjalny komunikat metropolity abp Tadeus...