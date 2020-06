Kulinarna mapa Podlasia. Regionalne, naturalne i zdrowe produkty (ZDJĘCIA)

Gospodarstwo rolne rodziny Pośledników - królestwo pigwy! (pow. grajewski) Gospodarstwo koncentruje się na uprawie pigwowca japonskiego w jakości ekologicznej. Stanowi on bazę do przetworów takich jak soki, syropy i napoje, a także do musów, dżemów oraz owoców kandyzowanych. Pogwiniadę, pyszny napój, możemy kupić w niektórych podlaskich restauacjach. Warto zapytać! Tel. kom.: 600035308 Strona na FB: Pigwoniada