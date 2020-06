Bloki komunalne w okolicach ul. Bema i Depowej. Miasto nie będzie ich budowało przez koronawirusa

Co z osobami, które poskładały wnioski i które czekają na przydział mieszkania. To osoby, które bardzo często mają problemy finansowe. Czy miasto ma takim ludziom pomagać? Czy może ma zostawiać ich bez środków do życia, by czekali na lepszy czas, który - biorąc po uwagę pandemię - prędko nie nadejdzie? - pytał przewodniczący PiS w radzie miasta Henryk Dębowski (na miejskie lokale czeka obecnie ok. 600 osób).