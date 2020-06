Foodtrucki w Białymstoku. Piknik pod Outletem Białystok. Mamy dla Was vouchery!

Foodtrucki wracają do Białegostoku, a miłośnicy kulinarnego szaleństwa powinni pojawić się w weekend (26, 27 i 28 czerwca 2020) przy Outlet Białystok. To będzie pierwszy w tym sezonie w naszym mieście zlot food trucków. Mamy dla Was vouchery!

26, 27 i 28 czerwca 2020 r. w Białymstoku pojawią się pasjonaci kulinariów, którzy przez trzy dni, na pierwszym w tym sezonie zlocie foodtrucków, będą karmić mieszkańców swoimi popisowymi daniami. Czytaj także Zlot Food Trucków w Białymstoku, czyli kulinarna uczta przy outlecie (zdjęcia)

Białystok. Największy Zlot Food Trucków na Podlasiu (zdjęcia, wideo) Weekend od 26-28 czerwca upłynie w Białymstoku pod znakiem dobrego jedzenia. Organizatorzy zlotu zapraszają do rodzinnego świętowania lata pod centrum handlowym Outlet Białystok (ul. Wysockiego). Ucztowanie na rodzinnym pikniku, którego główną atrakcją jest kilkanaście foodtrucków, od kilku lat przyciąga spragnionych niecodziennych smaków mieszkańców.

Serwowane będą oryginalne potrawy kuchni z kilku kontynentów. Nie zabraknie sycących dań głównych, przekąsek, deserów oraz napojów, w tym aromatycznych kaw i pysznej lemoniady.

Wszystkie potrawy przygotowywane są ze świeżych, sezonowych produktów. Na ich bazie powstają przepyszne dania, cenione w całej Polsce. Organizatorem zlotu organizacja Futraki, która skupia kilkuset właścicieli foodtrucków, wyselekcjonowanych pod względem jakości. Zlot organizowany jest w zgodzie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi zasad gromadzenia się w przestrzeni otwartej.

Organizator zlotu foodtracków przygotował dla Was vouchery. Aby je zdobyć,napiszcie na adres: bialystok@naszemiasto.pl

"Co lubicie jeść z food trucków" Na Wasze maile czekamy dziś (wtorek, 23 czerwca 2020) w godz.14-14.10 (wcześniejsze i późniejsze maile nie będą brane pod uwagę)

6 pierwszych osób otrzyma pojedynczy voucher.

I te 6 pierwszych osób otrzyma od nas maile zwrotne. Każdy voucher będzie do konkretnego food trucka. Z niego zwycięzca odbiera dowolne danie z menu. Odbiór podczas eventu w aucie organizatora – Le Mini Lemoniada. zobacz galerię (34 zdjęcia) Foodtruck w Białymstoku. Foodtrucki pod Outlet Białystok (zd... zobacz galerię (34 zdjęcia) Rodzaj białka w diecie ma znaczenie Wideo