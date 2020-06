Nowa linia podmiejska Supraśl-Białystok. Będzie od września!

Ze złotówki do trzech złotych wzrośnie dofinansowanie rządowe do wozokilometrów, na liniach o charakterze użyteczności publicznej. Oznacza to oszczędności dla gminy Supraśl w zapewnieniu transportu publicznego.

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy dotyczące zakończenia dodatkowego naboru wniosków do dofinansowania w 2020 r. przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA).

Jak czytamy na stronie suprasl.pl był to drugi nabór z FRPA spowodowany rządową zmianą, która 16 maja br. zwiększyła dofinansowanie do wozokilometrów z jednego do trzech złotych. Decyzja ta była wynikiem drastycznego spadku ilości połączeń autobusowych z powodu epidemii koronawirusa, która spowodowała, że kursy autobusowe z powodu braku pasażerów stawały się nierentowne, a firmy przewozowe popadały w kryzys ekonomiczny.