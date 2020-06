Zlot Food Trucków w Białymstoku. Sprawdź, czego możesz tu spróbować (zdjęcia)

Foodtrucki w Białymstoku. Piknik pod Outletem Białystok. Mamy dla Was vouchery!

Foodtrucki wracają do Białegostoku, a miłośnicy kulinarnego szaleństwa powinni pojawić się w weekend (26, 27 i 28 czerwca 2020) przy Outlet Białystok. To będzie pierwszy w tym sezonie w naszym mieście zlot food trucków. Mamy dla Was vouchery!