Urlop w kraju. Lidia Piechota przez dwa tygodnie będzie podróżować po Podlasiu

Stworzyły projekt i zaprosiły do niego 16 blogerów. Każdego z nich wysyłają w dwutygodniową podróż – każdy po innym województwie, by stworzyć ciekawe przewodniki i udowodnić, że nie tylko nad morzem czy w górach można w przyjemny sposób spędzić swój urlop.

- Na mapie podróży mam zaznaczone noclegi. Planuję, gdzie mogę zjeść i co chcę pokazać swoim widzom i synowi. I wiem o tym, że do niektórych miejsc nie dotrę lub będę w nich tylko a chwilę. To przecież ogromny region. I przede wszystkim genialny do tego, by porozmawiać z innymi o tolerancji, akceptacji i różnorodności – przyznaje podróżniczka.