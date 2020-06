WspieramyLokalnyBiznes - usługi kosmetyczne - te firmy działają online i zdalnie w podlaskim

Przygotowaliśmy dla Was bazę lokalnych firm z podlaskiego, w branży „usługi kosmetyczne”, które w czasie epidemii koronawirusa dostarczają zamówienia do domu lub działają online. To firmy z Twojej okolicy. Poznaj ich ofertę, dane kontaktowe, godziny otwarcia i przyjmowania zamówień oraz szczegóły świadczonych usług.

Przychodnia rodzinna z Białegostoku gwarantuje profesjonalne usługi medyczne w obszarze mnogich dziedzin medycznych. Stawiając na prowadzone przez nas CM Ryska, zyskujesz gwarancję, że o Twoje zdrowie zatroszczą się specjaliści z długoletnią praktyką oraz bogatą wiedzą medyczną. Nasza profesjonalna placówka i renomowany personel pielęgniarski i medyczny zagwarantuje Ci szybszy powrót do pełni sił w przyjaznym otoczeniu. Centrum Medyczne Ryska to luksusowa przychodnia rodzinna świadcząca wielopoziomową opiekę lekarza rodzinnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia a także dostęp do specjalistów wielu dziedzin medycznych. Gwarantujemy opiekę POZ dla dzieci, dorosłych oraz opiekę położnej środowiskowej. Na dodatek oferujemy za darmo lekcje w Szkole Rodzenia oraz bezpieczny pomiar bilirubiny u malutkich dzieci. Naszą główną domeną są również badania ultrasonograficzne małych dzieci i osób dorosłych, wykonywane w naszej przychodni. Wykonujemy różnorodny zakres badań usg począwszy od USG węzłów chłonnych, po USG układu moczowego i gruczołu krokowego skończywszy na USG w kierunku refluksu i wielu innych. Postaw na prowadzone przez nas CM Ryska - z pewnością sprostamy Twym wymaganiom. Zapewniamy ponadto wsparcie w innych obszarach pomocy lekarskiej i dogodne godziny konsultacji. Poznaj nasze Centrum Medyczne Ryska! No Name Adres: ul. Zwyciestwa 24, Białystok

ul. Zwyciestwa 24, Białystok Godziny otwarcia : , ,

, , 📱 +48 537 538 799

📧 ewelina.dudar@gmail.com Stylizacja rzęs. Cmryska Adres: ul. Sobieskiego 13 lok. 8, Białystok

ul. Sobieskiego 13 lok. 8, Białystok Godziny otwarcia :

📱 +48 85 733 32 22

📧 info@cmryska.pl

🌍 Cmryska

ul. Włókiennicza 9 lok. 1 d, Białystok Godziny otwarcia : , ,

, , 📱 +48 889 654 882

📧 goldenglowsp@wp.pl

Głównym zakresem działalności Golden Glow Strefa Piękna jest wizaż. Świadczymy usługi makijażu okazjonalnego, ślubnego, wieczorowego, scenicznego, fotograficznego, dziennego. Organizujemy oraz prowadzimy warsztaty makijażu zarówno indywidualnie jak i dla większej liczby osób. Atutem miejsca jest możliwość wykonania makijażu trzem Paniom jednocześnie z racji wyposażenia studia w trzy profesjonalne stanowiska pracy. Bazujemy na profesjonalnych kosmetykach wysokiej klasy. Dzięki czemu nasze makijaże charakteryzuje trwałość oraz nieskazitelny wygląd. Posiadamy certyfikaty oraz dyplomy będące potwierdzeniem stałego doskonalenia kwalifikacji. Dbamy o bezpieczeństwo klientek przestrzegając zasad higieny w pracy. Akcesoria do wykonywania makijażu każdorazowo poddawane są dezynfekcji. W Golden Glow Strefa Piękna oferujemy również usługi z zakresu pielęgnacji paznokci oraz zabiegi na twarz, szyję, dekolt, usługi stylizacji brwi. Proponujemy pakiety pielegnacyjne dla przyszłych Panien Młodych i nie tylko. Dysponujemy przestrzennym wnętrzem, urządzonym z dbałością o każdy szczegół tak, aby klientki czuły się komfortowo. W naszym studio serwujemy również pyszną kawę z ekspresu. Zespół Golden Glow Strefa Piękna zaprasza do nabycia voucherów upominkowych na nasze usługi z możliwością wykorzystania w terminie późniejszym. Niebawem rozszerzymy ofertę i pojawi się okazja do dokonania zakupów kosmetyków oraz akcesoriów. Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem naszej strony internetowej na Facebooku Golden Glow Strefa Piękna lub instagramie @golden_glow_strefa_piekna.

