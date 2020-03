Koronawirus. Politechnika Białostocka odpowiada na apel szpitali i produkuje przyłbice medyczne [zdjecia]

Pracownicy Szpitala MSWiA w Białymstoku oraz Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwrócili się w tym tygodniu z prośbą o pomoc - wykonanie przyłbic ochronnych z wykorzystaniem druku 3D - mówi dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB - dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Sprawdziliśmy swoje możliwości. Okazało się, że wykonanie takiej przyłbicy na naszych drukarkach 3D to aż 3 godziny. Szukaliśmy sposobu zwiększenia efektywności naszych działań, by skrócić czas produkcji. Postanowiliśmy zastąpić druk 3D ramki mocującej osłonę (czas wydrukowania 1 sztuki to co najmniej 1 godzina) montażem z użyciem prefabrykowanych elementów z tworzyw sztucznych (czas wykonania to ok. 10 min.!).

25 marca przekazaliśmy dziesięć egzemplarzy przyłbic Szpitalowi MSWiA w Białymstoku, już następnego dnia uzyskaliśmy akceptację projektu: nasze przyłbice sprawdzają się.