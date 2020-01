WOAK Białystok. 28. Karnawał Dance Fest już 8 i 9 lutego 2020 (zdjęcia, wideo)

- Karnawał Dance Fest to największa taneczna impreza w północno-wschodniej Polsce i wielkie święto tańca – zachwala Joanna Gaweł z WOAK. - To znakomici tancerze, wspaniali choreografowie i instruktorzy, znakomite prezentacje i cudowne stroje.

Nasza formacja Top 10 Be Cool wystąpi w kategorii street dance do lat 11 - mówi Karolina Bujnowska, ze studia tańca Top 10. - Liczymy przede wszystkim na dobrą zabawę, mam nadzieję, ze dzieciaki miło spędzą czas. Oczywiście rywalizacja też jest fajna i mam nadzieję, że pokażą się z jak najlepszej strony. Formacja Top 10 Be Cool na Karnawał Dance Fest zdobyła Grand Prix w kategorii debiuty.

WOAK. Karnawał Dance Fest 2019. Wyniki. Top 10 Be Cool i Pląs z Grand Prix. Pełna lista (zdjęcia, wideo)