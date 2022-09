Mata Tour Białystok 2022. Popularny raper dał koncert w stolicy Podlasia. Tysiące fanów bawiło się przy największych hitach [ZDJĘCIA, WIDEO]

Mata Tour Białystok 2022. Na koncert rapera przybyły tłumy

Mata to jeden z popularniejszych raperów w naszym kraju. Jego muzyki słuchają miliony fanów. Nic dziwnego, że jego koncert w Białymstoku wzbudził duże zainteresowanie.

Mata Tour Białystok 2022. Drogie bilety nie odstraszyły fanów

Mata on Tour to plenerowa trasa koncertowa, obejmująca 10 miast w Polsce. Rozpoczęła się ona 14 lipca i potrwa do 1 października. Na liście miejscowości, które odwiedził lub odwiedzi Mata znalazły się:

Wrocław,

Kraków,

Kołobrzeg,

Gdańsk,

Lublin,

Rzeszów,

Toruń,

Białystok,

Łódź,

Poznań.

Na koncert Maty w Białymstoku fani szykowali się od dawna. Początkowo długo nie było wiadomo, gdzie on się odbędzie. Finalnie występ Maty odbył się pod stadionem miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej. Fanów nie odstraszyły dość drogie bilety, które można było kupić w cenie od 159 zł.