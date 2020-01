Ścieżki rowerowe w Białymstoku. W tym roku przybędzie ponad 7 kilometrów tras dla jednośladów. Zobacz, gdzie powstaną [ZDJĘCIA]

Kolejna inwestycja planowana na ten rok to trasa przy al. Jana Pawła II. Miasto wyłoniło już wykonawcę, a prace powinny wkrótce ruszyć. Nowa ścieżka będzie biegła na odcinku od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 Maja. Pojawi się tam także kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Białą oraz nowy chodnik. Drogowcy zadbają też o zieleń. Co ważne - nowa trasa rowerowa połączy się ze ścieżką, którą dojedziemy do trasy niepodległości.

Droga dla jednośladów powstaje też przy Klepackiej przy okazji przebudowy tej ulicy. Tu prace powinny zakończyć się w najbliższych miesiącach.

Bardziej przyjazne rowerzystom ma być też centrum miasta.

- Nowe ścieżki rowerowe i trasy pieszo-rowerowe powstaną m.in. przy ulicach: prezydenta Kaczorowskiego, Sienny Rynek, ul. Marjańskiego i Kalinowskiego - wymienia Anna Kowalska.

W budżecie miasta na ten rok zapisano też budowę ścieżki od ul. Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego. Inwestycja ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego i zakończyć się w przyszłym roku.