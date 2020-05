Nextbike złożył wniosek o upadłość. Czy będą BiKeRy w Białymstoku?

- Trzeba liczyć przede wszystkim na to, że restrukturyzacja się uda. A myślę, że są na to spore szanse. Zawsze jest tak, że gdy są duże długi to nikomu z wierzycieli nie zależy na upadłości. Tylko na tym, by dłużnik w innym co prawda czasie, ale jednak spłacił przynajmniej część długu. Upadłość oznacza, że się traci wszystko. Stąd też wierzyciele zazwyczaj przystępują do rozmów restrukturyzacyjnych i część długów przekładają, umarzają odsetki itd. To normalne procedury, które dosyć często w gospodarce rynkowej występują - podkreśla prezydent.