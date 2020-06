Trasy rowerowe. Rowerem po okolicach Białegostoku. Gdzie wybrać się na wycieczkę rowerem? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Białystok - kolonia Grabówka - Trakt Napoleoński - Królowy Most - Supraśl - Białystok Trasa wiedzie przez Puszczę Knyszyńska traktem, którym podobno kroczyły francuskie wojska w drodze do Moskwy w 1812 r. Odwiedzimy tez Królowy Most, miejscowość u podnóża Wzgórz Świętojańskich, wspomniane w komedii J. Bromskiego „U Pana Boga za piecem”, „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą”. Zajedziemy tez do Supraśla, miasta - uzdrowiska.