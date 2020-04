Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Antoniukowskiej. Trwa budowa, ale nie powstanie ciąg łączący Antoniuk z wiaduktem Dąbrowskiego

Bartosz Czarnecki ze stowarzyszenia Rowerowy Białystok nazywa tę inwestycję zmarnowaną szansą. - Budowania ścieżek rowerowych ma sens wtedy, gdy nowa infrastruktura zachęca mieszkańców do przesiadania się z samochodu czy autobusu na rower. W tym wypadku ten warunek nie będzie spełniony. Z prostego powodu - ta ścieżka nie będzie prowadziła do centrum, czyli najważniejszego celu podróży. Można będzie pojeździć sobie wokół os. Antoniuk i to wszystko. Powstaje ścieżka lokalna. Taka powiedziałbym obwodnica Antoniuka - mówi.

Nowa infrastruktura rowerowa nie sprawi bowiem, że rowerzysta, który musi zejść ze swojego jednośladu i prowadzić go przez wiadukt Dąbrowskiego (po tej stronie, po której zlokalizowana jest stacja paliw) wsiądzie od razu na rower. Będzie musiał go prowadzić jeszcze przez spory kawałek. - Realizowana ścieżka rowerowa po stronie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Knyszyńskiej 12 kończy się na wysokości istniejącego przejścia dla pieszych przez ul. Knyszyńską - potwierdza Anna Kowalska.

- Na ul. Dąbrowskiego istniejąca organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Po lewej stronie jadąc od centrum miasta będzie funkcjonował ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po prawej stronie chodnik dla pieszych - podkreśla urzędniczka.

Rowerowy Białystok jeszcze w zeszłym roku postulował, by obok wiaduktu Dąbrowskiego miasto wybudowało jeszcze jeden wiadukt - dla rowerzystów. - Z wiaduktu Dąbrowskiego prowadziłby w okolice szkoły gastronomicznej. Z tym, że obecnie jest tam budowany blok. Teoretycznie nadal dałoby się to zrobić, tylko miasto musiałoby się zamienić na działki z właścicielem tego terenu. Z tego co usłyszeliśmy na jednym ze spotkań, władze miasta biorą to pod uwagę. Choć oczywiście budowa wiaduktu to duże pieniądze - mówi Bartosz Czarnecki.

A może wystarczy wydzielić fragment jezdni, na której powstałaby ścieżka? - To byłoby niebezpieczne rozwiązanie dla rowerzystów, którzy nie chcieliby skręcać w prawo w Antoniuk, tylko chcieliby jechać dalej prosto al. Solidarności - wyjaśnia Czarnecki.