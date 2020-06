Niebezpieczna ścieżka rowerowa przy ul. Antoniukowskiej. Baner zasłania widok przechodniom (zdjęcia)

Jakie auta sprowadzamy do Polski? Zobacz najpopularniejsze w 2019 roku

Masz sprowadzane auto z zagranicy? To wiedz, że w 2019 r. Volkswagen, na rzecz BMW, stracił pierwsze miejsce w gronie marek aut sprowadzanych do Polski. A co drugie auto, które trafiło do naszego kraju, przyjechało z Niemiec. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ZOBACZ SZCZEGÓŁY