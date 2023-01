Podlaskie na ferie: atrakcje dla dzieci i całej rodziny w Białymstoku i okolicach. Co robić w Centrum Misia, dokąd jedzie Kolejka Bajkowa?

Ferie zimowe 2023 w Podlaskiem. Terminy i harmonogram

Kiedy są ferie zimowe w woj. podlaskim? Już trwają – zaczęły się w poniedziałek 23 stycznia 2023 i potrwają do 5 lutego. Dzieci i młodzież szkolna mają więc dwa tygodnie wolnego od szkoły. To świetna okazja, by zorganizować rodzinną wycieczkę do Białegostoku lub którejś z zimowych atrakcji Podlasia.

Co można robić w ferie zimowe na Podlasiu? Które miejsca warto odwiedzić z dziećmi? Zapraszamy do naszego przewodnika po zimowych atrakcjach Białegostoku i woj. podlaskiego. Znajdziecie w nim 8 atrakcji w mieście i kolejne 3 atrakcje na Podlasiu, które przypadną do gustu dzieciom – w sam raz na wycieczki w czasie ferii zimowych.

BLT to jedna z najbardziej oryginalnych scen teatralnych w Polsce. Warto zabrać dzieci na spektakl w wykonaniu mistrzów lalkarstwa. Wojciech Wojtkielewicz / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

