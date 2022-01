BTL: Spektakle o instynkcie przetrwania i miłości

A jakie są plany na ten rok? Na pewno jak zawsze bardzo ambitne, a póki co teatr musi ze spokojem odnaleźć się w nowej rzeczywistości ekonomicznej.

- Premiery, które w tym roku się pojawią to „Szewcy” Witkacego w reżyserii Konrada Dworakowskiego, „Partycja. Królowa sieci” w reżyserii Michała Walczaka, „Soft Ice” Michaela Vogel’a oraz premiera w ramach programu unijnego Connect Up skierowanego do dzieci i młodzieży. Z kolei w czerwcu w ramach partnerstwa przy Festiwalu Szkół Teatralnych BTL wystawi widowiska z nurtu profesjonalnego – opowiada z entuzjazmem dyrektor. Co zaś w najbliższym czasie zobaczymy na deskach teatru?

Już dziś (28 stycznia) o godz. 19 oraz jutro i pojutrze o godz. 18 spektakl „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka w reżyserii Jacka Malinowskiego.

- Ostatnio bardzo często czujemy się tak jak byśmy dryfowali na morzu. Spektakl odnosi się do tego co dzieje się wokół nas współcześnie – opowiada dyrektor. - Trójka bohaterów na dryfującej tratwie walczy o przetrwanie. Budzą się w nich różnego rodzaju instynkty biologiczne ukazujące prawdziwą naturę człowieka w sytuacji kryzysowej. Dwójka z nich w sposób kulturalny i cywilizowany decyduje, że może swojego współtowarzysza skonsumować. To widowisko z czarnym poczuciem humoru - jednocześnie śmieszne i poważne, kierowane do widzów dorosłych i młodzieży.