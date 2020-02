Książnica Podlaska. Zakończył się IV Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie” (zdjęcia)

Kolejnym punktem programu było spotkanie z białostockim raperem Łukaszem „Lukasyno” Szymańskim, który zdradził uczestnikom „rap warsztatów” tajniki tworzenia tekstów i opowiedział o swoich literackich inspiracjach. Młodzież i dorośli uczyli się kreatywnego podejścia do słowa podczas „Warsztatu krótkich form” z Loesje (Polska), natomiast na warsztaty tworzenia ekslibrisów zaprosili uczestników festiwalu pracownicy Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa.

W piątek (7 lutego) warsztaty dla młodych miłośników literatury poprowadzili: Jakub Sosnowski – autor książki „Wuj Krasnolud i Brama Opowieści” oraz poetka Józefa Drozdowska. Do świata teatru zabrali uczestników festiwalu aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku: Rafał Olszewski i Dawid Rostkowski oraz Anita Piotrowska, studentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.

O godz. 17 w audytorium Książnicy Podlaskiej z Czytelnikami spotkał się Krzysztof Szubzda - aktor kabaretowy, felietonista, prezenter telewizyjny i konferansjer, autor m. in. książki „O życiu ze śmiertelnie poważnym humorem” oraz współautor (wraz z Edwardem Lutczynem, odpowiedzialnym za rysunki) „Małej księgi przytulań i uścisków”.

W sobotę do Książnicy Podlaskiej przybyli pisarze, poeci, dziennikarze i wydawcy, by wziąć udział w III Sejmiku Poetyckim. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia „Poeta w kręgu kultury”, przewodzącej obradom dr Marty Białobrzeskiej, Justyna Sawczuk – redaktor naczelna nieregularnika „Epea. Pismo literackie” opowiedziała o tym, jak zmieniło się pismo od momentu powstania i o planowanych kierunkach jego rozwoju.