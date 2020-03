Bikery w Białymstoku nie wyjadą na ulice 1 kwietnia. Trzeba będzie poczekać nieco dłużej

Nie ma szans, by rowery miejskie wyjechały na białostockie ulice 1 kwietnia 2020. Sezon ruszy później. Na razie miasto ma wysłać umowę do firmy, która wygrała przetarg na kolejne trzy sezony z bikerem.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem, tym razem nie będzie wspólnego podpisywania umowy. Wybrano wariant korespondencyjny. - Wyślemy umowę do firmy Nextbike - zapowiada Eliza Bilewicz - Roszkowska z białostockiego magistratu. To firma, która od 2014 roku prowadzi rowery miejskie w Białymstoku. Jako jedyna złożyła też ofertę w tegorocznym przetargu na obsługę bikera przez najbliższe trzy sezony: 2020, 2021, 2022. Zaproponowała za to zadanie 9,4 mln zł. To o blisko 2 mln zł więcej niż przewidziało miasto. Przetarg został jednak rozstrzygnięty. Kiedy ruszy nowy sezon. Na pewno nie 1 kwietnia, jak to było w latach ubiegłych. - Rozpocznie się później, natomiast konkretnego terminu jeszcze nie można podać - podkreśla Eliza Bilewicz - Roszkowska. W postępowaniu przetargowym przewidziano taką możliwość. Pojawił się tam zapis, że sezon rozpocznie się 1 kwietnia lub w ciągu 60 dni od podpisania umowy.

Bikery, kiedy zostaną już uruchomione, mają być dostępne do 30 listopada. W kolejnych latach sezon ma trwać od 1 kwietnia do konća listopada, przy czym miasto chce, by była możliwość uruchomienia systemu wcześniej, o ile pozwala na to pogoda. TU ZOBACZ TEŻ:

Przez najbliższe trzy lata białostoczanie mają mieć do dyspozycji ponad 700 rowerów standardowych w tym 50 z fotelikiem do przewożenia dzieci, których jeszcze u nas nie było. W systemie ma być też 10 rowerów typu tandem oraz 20 pojazdów dziecięcych. Rowerowy system to nie tylko Białystok. Należą do niego również gminy ościenne: Choroszcz, Supraśl i Juchnowiec Kościelny. Bikery są w Białymstoku od 2014 roku. Cieszą się olbrzymią popularnością. Tylko w 2019 roku odnotowano prawie 538 tys. wypożyczeń rowerów. Bikery znów wyjadą na białostockie ulice. Przetarg został rozstrzygnięty, choć cena jest wyższa niż proponowało miasto

