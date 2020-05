Białystok. Okradli 97-latkę na "pracownika wodociągów" [foto]

Do zdarzenia doszło w środę (20 maja), około godz. 9 na osiedlu Piasta. Do 97-letniej białostoczanki zapukał mężczyzna, który podawał się za pracownika wodociągów z informacją o awarii. 42-latek polecił kobiecie, aby ta odkręciła wodę w kuchni i obserwowała jej ciśnienie. Mężczyzna w tym czasie miał sprawdzić czy nie doszło do awarii w łazience.

Kiedy pokrzywdzona stała w kuchni, do mieszkania weszła kobieta, którą rzekomy pracownik wodociągów przedstawił jako swoją "szefową". Po kilku minutach oświadczyli, że awaria nie pochodzi z tego mieszkania i wyszli.

97-latka po krótkiej chwili zorientowała się, że z mieszkania zniknęły jej oszczędności i biżuteria, o czym natychmiast powiadomiła Policję. Podała również rysopis podejrzanych.

Już po kilku minutach "złodziejska para" została zatrzymana. 30-letnia kobieta i jej 42-letni wspólnik usłyszeli zarzuty kradzieży. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.