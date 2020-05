Białystok. Kradzież kosmetyków drogerii. Złodziej pogryzł ochroniarza w czasie próby ucieczki(zdjęcia)

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. W środę wieczorem, policjanci dostali informację, że w jednej z drogerii na terenie miasta doszło do kradzieży. Jak ustalili funkcjonariusze, do sklepu weszło dwóch mężczyzn. W czasie, gdy jeden z nich odwracał uwagę pracowników, zajmując ich rozmową, drugi kradł. Kradzież zauważyli pracownicy ochrony, którzy podjęli próbę zatrzymania sprawców. Ci chcąc uciec ze sklepu odepchnęli, a następnie uderzyli jednego z ochroniarzy.

Między napastnikami a pracownikami ochrony doszło do szarpaniny. W tym czasie, jeden z pracowników sklepu zauważył przejeżdżający patrol i zaalarmował ich. Policjant z białostockiej "patrolówki" wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej natychmiast zainterweniowali i zatrzymali dwóch napastników.

Jak ustalili mundurowi, podczas próby zatrzymania domniemanych sprawców kradzieży, jeden z nich dotkliwie zranił pracownika ochrony, odgryzając mu kawałek skóry na ramieniu.