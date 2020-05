Białystok. Policja znalazła ponad 5 kg narkotyków w mieszkaniu 49-latka!

Wszystko zaczęło się od interwencji w centrum miasta. Wówczas, policjanci z patrolówki legitymowali grupę osób. Wśród niej znajdował się 49-latek. Mundurowi znaleźli przy mężczyźnie niewielką ilość marihuany.

To jednak był dopiero początek policyjnych ustaleń. Podczas przeszukania w mieszkaniu 49-latka kryminalni z białostockiej "jedynki" znaleźli 16 foliowych woreczków z zawartością białego proszku. Łączna waga zabezpieczonej substancji to ponad 5 kilogramów. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to amfetamina.

49-latek usłyszał już zarzut. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.