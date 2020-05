Białystok. Narkotyki spadły z balkonu wprost na policjanta [zdjęcia]

63-latek trzy razy próbował włamać się do bankomatów. Został zatrzymany

Kryminalni z białostockiej "czwórki" zatrzymali 63-latka podejrzanego o usiłowanie kradzieży z włamaniem do bankomatów. Do zdarzeń doszło trzykrotnie w tym roku. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.