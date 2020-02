Zima na sportowo. Tak wyglądały ferie w obiektach Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Brak zimowej aury rozczarowuje miłośników nart, ale ci, którzy stawiają na aktywność i sportową rekreację nie powinni narzekać na brak alternatywy. W trakcie minionych ferii szkolnych 2020 obiekty BOSiR odwiedzały tysiące osób.

Jednym z miejsc w Białymstoku, gdzie można uprawiać sporty zimowe jest Lodowisko BOSiR, które w czasie minionych ferii zimowych przeżyło prawdziwe oblężenie.

- Mamy nadzieję, że naszym klientom czekanie w długich kolejkach do kasy lub po łyżwy zrekompensowała znakomita zabawa na ślizgawce - mówi Anna Kopeć, Inspektor ds. promocji Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W ciągu dwóch tygodni – od 18 stycznia do 2 lutego – zorganizowano 80 półtoragodzinnych wejść na ślizgawkę, na które sprzedano prawie 25 tys. biletów. Daje to średnio 310 osób na jednym wejściu. Łyżwy wypożyczano prawie 16,5 tys. razy, a urządzenia do nauki jazdy prawie 1,7 tys. razy. W weekendowych naukach jazdy wzięło udział 435 osób.