Warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą na zakończenie unijnego projektu (zdjęcia)

Smakowite spotkanie miało swoje efekty. Uczestnicy warsztatów uwędzili śmietanę, majonez i olej, upiekli jabłka, a także przygotowali struclę z ciasta francuskiego z łososiem i kiszoną kapustą. Za pomysłami na zaskakujące smaki stał znany kucharz Karol Okrasa. Już kolejny raz gościł w Podlaskiem, odkrywając kulinarny potencjał regionu.

­– Nieszablonowe podejście do kuchni i aromat, który jest wpisany w tradycję to motyw przewodni dzisiejszych warsztatów. Aromat wędzenia jest najbardziej charakterystycznym elementem kuchni polskiej. Chciałem pokazać jak inspirować się tradycją, by na tej bazie tworzyć nowe rzeczy – mówił Okrasa.

Jak podkreślał, tradycja jest bardzo ważna, ale nie można na niej poprzestać.

– Kuchnia, choć pachnąca tradycją, może być podana ze współczesnym twistem i to jest ta nowa tradycja, która w przyszłości będzie odtwarzana – zaznaczył mistrz kulinarny. – Dzisiaj budujemy, rodzi się coś, co przyszłe pokolenia prawdopodobnie będą przywoływały. Staram się tworzyć kuchnię polską – nie nowoczesną, bo to jest najgorsze słowo, jakie można usłyszeć o tym, co robię, tylko współczesną, czyli na miarę tego, jak żyjemy.