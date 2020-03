Schronisko dla zwierząt w Białymstoku. Czy można teraz adoptować psa?

W białostockim schronisku przebywa obecnie ok. 190 psów. Ze względu na zagrożenie koronawirusem adopcje odbywają się na innych zasadach. Chcesz adoptować psa? Musisz skontaktować się z białostockim schroniskiem drogą mailową lub zadzwonić.

Otrzymasz ankietę przedadopcyjną, a także pracownicy schroniska skontaktują się z Tobą telefonicznie, by wspólnie naradzić się, jaki pies jest dla Ciebie odpowiedni. Do adopcji nie są przekazywane psy lękliwe, czy problematyczne.

Ale też pamiętajcie! Warto teraz się zastanowić, czy będziecie mieli wsparcie w opiece nad psem, gdy obejmie Was kwarantanna, lub gdy się rozchorujecie.

Podczas przekazywania pieska są zachowane procedury bezpieczeństwa, więc nikt nie wejdzie na teren schroniska, a adopcja jest przeprowadzona przed bramą - tu osoba adoptująca psa otrzyma dokumenty.

- W schronisku na zmiany pracują trzy zespoły, które nie kontaktują się ze sobą ze względów bezpieczeństwa - informuje Anna Jaroszewicz, kierownik schroniska.

Nie są też przyjmowane żadne rzeczy z zewnątrz.