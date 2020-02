Rządowy program budowy stu obwodnic. Pięć z nich ma powstać w województwie podlaskim. Są wśród nich obwodnice Suchowoli i Sztabina [ZDJĘCIA]

Przez centrum tego miasteczka przebiega krajowa ósemka łącząca Białystok z Augustowem i dalej z Suwałkami. Ruch jest olbrzymi. Tylko tiry liczone są w tysiącach.

Krajowa ósemka Białystok - Augustów. Przedsiębiorcy apelują o szybszą przebudowę tej trasy. Będzie pismo do ministra infrastruktury

Teraz jest szansa na zmianę. Suchowola znalazła się w rządowym programie budowy stu obwodnic. Przygotowania do budowy obejścia są na tyle zaawansowane, że jeszcze w tym roku (IV kwartał) może zostać ogłoszony przetarg na projekt i budowę nowej trasy. Budowa miałaby się rozpocząć w 2023 roku. Obwodnica ma mieć ponad 15 kilometrów. Planowana jest jedna jezdnia, ale możliwy jest przekrój dwa pasy ruchu plus jeden - naprzemiennie do wyprzedzania.