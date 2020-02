Ruszył Tydzień Małżeństwa. Widziały gały co brały? Masa wydarzeń dla par (harmonogram)

Białystok. Płacimy więcej za parkowanie!

Zmiany w strefie płatnego parkowania wchodzą w życie. Od poniedziałku 3 lutego godzina postoju w ścisłym centrum kosztuje 2,80 zł. Do tej pory było to 2,40 zł. Uwaga. Zmieniły się również godziny obowiązywania strefy. Opłaty będą pobierane od godz. 9 do 17, od poniedziałku do pią...