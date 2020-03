Podwyżki w Białymstoku. W górę poszły nie tylko bilety komunikacji miejskiej. Zdrożały też śmieci, podatek od nieruchomości i parkowanie

To trudny rok dla domowych budżetów białostoczan. W górę poszedł już podatek od nieruchomości, więcej trzeba też zapłacić za parkowanie w centrum Białegostoku. Ale to nie koniec podwyżek. Od 1 marca podrożały opłaty za wywóz śmieci oraz bilety komunikacji miejskiej.

Podwyżkę śmieciową odczują wszyscy białostoczanie. Od 1 marca właściciele mieszkań do 40 mkw., którzy segregują śmiecie, będą płacić – 16 zł miesięcznie. Do tej pory było to 9 zł. W przypadku mieszkań od 40,01 do 80 mkw. – opłata wyniesie 36 zł, zamiast 21 zł. Właściciele mieszkań i domów powyżej 80 mkw., którzy do tej pory płacili 29 zł, teraz będą musieli wydać co miesiąc 45 zł. - Zgodnie z przepisami wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów. Jeśli zostanie stwierdzone, że ktoś nie segreguje śmieci, zapłaci stawkę podwójną - przypomina Kamila Bogacewicz z białostockiego magistratu. Ale marzec to nie tylko droższe śmiecie. Na podwyżki muszą przygotować się również pasażerowie białostockiej komunikacji miejskiej. Od niedzieli jednorazowy bilet papierowy normalny kosztuje aż 4 zł (2 zł - ulgowy). Do tej pory było to 2,80 zł (1,40 zł - ulgowy). Na tańszą podróż mogą liczyć posiadacze karty miejskiej. Bilet jednorazowy zakupiony przy pomocy elektronicznej portmonetki będzie kosztował 3 zł - normalny lub 1,50 zł - ulgowy. W podobnej - niższej cenie kupimy bilety w aplikacjach mobilnych mPay i Skycash. Od 1 kwietnia bilety za 3 zł mają też sprzedawać biletomaty, których instalacja w autobusach właśnie trwa.

Czytaj też: Białostocka Komunikacja Miejska. Podwyżka weszła w życie. Tak wyglądają nowe - droższe - bilety W górę poszły też bilety obowiązujące na we wszystkich strefach taryfowych (linie miejskie i podmiejskie). Bilet sieciowy normalny kosztuje 8 zł, a ulgowy 4 zł. Podwyżka komunikacyjna nie ominęła też posiadaczy biletów okresowych. I tak: za miesięczny normalny na wszystkie linie trzeba zapłacić 100 zł, za trzymiesięczny - 280 zł. https://poranny.pl/od-01032020-oplaty-za-odbior-smieci-ida-gore-uwaga-bialostoczanie-ktorzy-zaplacili-za-marzec-z-gory-beda-musieli-zrobic-doplate/ar/c1-14813482 To może tańsza będzie podróż samochodem? Pytanie trudne, bo od lutego obowiązują nowe - wyższe stawki w strefie płatnego parkowania. Teraz godzina postoju w ścisłym centrum kosztuje 2,80 zł, zamiast 2,40 zł. W podstrefie B nowa stawka wynosi 1,60 zł. To o 40 gr więcej niż dotychczas. Uwaga. Do Do płatnych ulic dołączona została ul. Wołodyjowskiego.

Brak ważnego biletu w strefie sporo kosztuje. Kary wzrosły bowiem aż o 100 procent. Do tej pory kierowca bez ważnego biletu dostawał 50 zł mandatu. Jeśli go opłacił w ciągu tygodnia kara zmniejszała się do 30 zł. Teraz brak biletu może kosztować 100 zł, chyba że kierowca opłaci mandat w ciągu 7 dni. Wtedy kara wynosi 60 zł. Domowe budżety białostoczan muszą zmierzyć się nie tylko z wyższymi wydatki komunikacyjnymi. Władze miasta podniosły też podatek od nieruchomości. W tym roku za metr kwadratowy mieszkania lub domu trzeba zapłacić 0,80 zł. W poprzednich latach było to 0,73 zł.



Adam Andruszkiewicz i Marcin Zabłudowski o rosnących cenach w Białymstoku