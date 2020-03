Wielka obniżka cen biletów w kinach Helios! Sprawdź, ile zapłacisz za seans

W czwartek, 5 marca, na Facebooku Cinema City pojawiła się informacja, o znacznej obniżce cen biletów. Do odwołania będą one nawet do 50 proc. tańsze. Zdecydowanie spadły też koszty założenia kary Cinema City Unlimited.

Na odpowiedź konkurencji nie trzeba było długo czekać. Okazuje się, że na obniżki zdecydowała się także sieć kin Helios.

Do tej pory, za seans w Heliosie trzeba było zapłacić 25,90 zł (bilet normalny) lub 21,90 zł (bilet ulgowy). Ceny te wzrastały na weekend. Od piątku do niedzieli bilet normalny kosztował 27,90 zł, a ulgowy 23,90 zł. Więcej płacili także miłośnicy seansów 3D. W poniedziałki, środy i czwartki cena biletów wynosiła 27,90 zł (normalny) i 23,90 zł (ulgowy), a od piątku do niedzieli - 29,90 zł (normalny) i 25,90 zł (ulgowy). Do tego dochodziły jeszcze 3 zł dopłaty za okulary.