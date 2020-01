Komunikacja Miejska. Uwaga. Droższe bilety miesięczne BKM wchodzą w życie już w lutym. Ile będą kosztować te z biletomatów?

Pierwsi po kieszeni dostaną stali pasażerowie białostockiej komunikacji miejskiej. Już od 1 lutego miesięczny bilet imienny w pierwszej strefie będzie kosztował 100 zł, czyli o 20 zł więcej niż do tej pory. Cena biletu 30-dniowego wzrośnie do 110 zł, a trzymiesięcznego z 230 do 280 zł.