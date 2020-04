Obowiązkowe maseczki. Kiedy i gdzie musimy nosić? Policjanci rozdawali maseczki zamiast mandatów [zdjęcia]

Koronawirus. Rząd wprowadza nowe ograniczenia! Wchodzą w życie od 1 kwietnia. Co się zmieni?

Polski rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. O...