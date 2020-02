Najnowsze inwestycje Podlaskich Zakładów Zbożowych – profesjonalne laboratorium i piekarnia

Emocje w domu – zaproś znajomych na seans

Kto z nas nie lubi obejrzeć dobrego filmu na dużym ekranie… Jednak wyjścia do kina potrafią być bardzo kosztowne, a do tego musisz na nie poświęcić trochę więcej czasu. Co powiesz na to, by kino przenieść do swojego domu i cieszyć się ulubionymi seansami bez żadnych ograniczeń? N...