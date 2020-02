Biscotto przy Jurowieckiej. W Białymstoku powstała pierwsza bezglutenowa cukiernio-kawiarnia. Byliśmy tam jeszcze przed otwarciem! (ZDJĘCIA)

W Białymstoku powstał raj dla alergików! Już we wtorek (25 lutego) Cukiernia Bezglutenowa „Biscotto” otworzy swoje drzwi. To pierwsze takie miejsce w mieście, gdzie znajdziemy wyłącznie bezglutenowe słodkości. Zaś herbaty napijemy się z prawdziwej porcelany!

Niejedna osoba bezglutenowa choć raz w życiu marzyła, by mieć piękny tort na urodziny albo wyjść ze znajomymi do kawiarni i nie musieć patrzeć jedynie, jak inni pałaszują słodkości. Jedną z takich osób jest Ania Poskrobko. Z celiakią zmaga się od dziecka. - Nasza rodzina doskonale wie z czym wiąże się nietolerancja pokarmowa. Wiele przeszliśmy, by znaleźć choćby ciasto na święta, które mogłaby zjeść bez obaw moja córka. W końcu zaczęliśmy sami piec i staliśmy się specjalistami w tej dziedzinie – uśmiecha się Dorota Poskrobko, właścicielka Biscotto. Wtóruje jej córka. - Otwieramy drzwi dla każdego, kto ma taki sam problem jak ja i czuje się przez to nieco wykluczony. U nas może poczuć się dobrze i bezpiecznie, bo nie mamy ani grama zwykłej mąki do pieczenia! – zapewnia Ania.

W innych białostockich cukierniach produkty bezglutenowe są jedynie dodatkiem do oferty. W Biscotto klient nie będzie musiał sprawdzać etykiety, licząc na to, że ukochane ciasto okaże się gluten free. Przy Jurowieckiej ma pewność, że wszystko co znajdzie za ladą, może zjeść. Ale to nie jedyna zaleta nowej cukiernio-kawiarni.

- Jest piękne wnętrze, ciepła atmosfera, aromatyczna kawa i pyszna herbata. To miejsce do zatrzymania się. Urządzając wnętrze przywiązywaliśmy wagę do szczegółów i chcemy, by każdy kto do nas przyjdzie, poczuł się błogo i przyjemnie, jak wracając do ciepłego domu po długim dniu pracy – mówi pani Dorota. Zobacz też: Zuppa Romana w Białymstoku. Nowa restauracja z kuchnią włoską już otwarta! W menu królują owoce morza (ZDJĘCIA) Oczywiście słodkie "coś" znajdzie tu nie tylko osoba z celiakią, ale też z nietolerancją laktozy, uczuleniem na orzechy, prowadząca zdrowy tryb życia i poszukująca zdrowych przekąsek.

- Wszystkie ciasta powstają na bazie mąk, biszkoptów, tart bezglutenowych. Korzystamy wyłącznie z produktów wysokiej jakości, od początku do końca produkcji. Do tego stawiamy na artystyczne wyroby. Piękne wykończenia wypieków to pasja córki, która ma talent plastyczny - chwali pani Dorota.

W cukierni znajdziemy przekładańce, ciasto kokosowe, a’la tiramisu, murzynki, kultową wuzetkę, babeczki z kremem, torty, rolady, bezy i czekoladowe fantazje. Codziennie dostępne będą cztery warianty smakowe, w których odnajdzie się zarówno miłośnik wytrawnych deserów, jak też mocno słodkich ciast z kremem. Do tego prawdziwym rarytasem w Biscotto będzie biała herbata, serwowana w porcelanowym dzbanku w kwiaty i rozlewana do małych filiżanek w kwiaty. - Wracamy do korzeni. Zapomnieliśmy już nieco jak powinna wyglądać prawdziwa cukiernia. Pachnąca, cichutka, przytulna, w której słychać przyjemny dźwięk filiżanki odstawianej na spodeczek. Wartością dodaną w naszej cukierni będzie jakość produktów i to, że są zdrowe - przekonuje pani Dorota. - Zapraszamy rodziny z dziećmi, ludzi młodych, starszych – każdy znajdzie tu coś dla siebie – zapewnia właścicielka.

W nowej cukierni będzie można również zamówić torty na wesele, uroczystości rodzinne czy urodziny. Torty z prawdziwego zdarzenia, ozdobione modnym lukrem plastycznym, z którego można ulepić dowolny kształt. Jeśli więc ktoś zapragnie tort z pieskami, jednorożcem, kolorowymi kwiatami – proszę bardzo. Cukiernicze marzenia bezglutenowych (i nie tylko!) białostoczan będą się spełniać przy ul. Jurowieckiej 19/5.

Podatek cukrowy. Podreperuje budżet czy zdrowie Polaków?