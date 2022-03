Marzec 2022 w Białymstoku: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2022

Przegląd lutego 2022 w Białymstoku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czwartek (24 lutego) Kaufland otworzył sklepy w trzech miastach: w Białymstoku, w Starachowicach i w Koszalinie. Nowe obiekty przywitały klientów licznymi promocjami i niespodziankami.

Elewacja bloku przy Towarowej zmiażdżyła trzy auta. Białostoccy strażacy działają na miejscu.

Marzysz o psie? Nie kupuj go, przygarnij czworonoga ze schroniska! Dzięki temu, możesz zyskać oddanego, wdzięcznego przyjaciela na lata. W białostockim schronisku jest wiele psów, które marzą o kochającym domu. Niektóre z nich, za jego murami spędziło większość swojego życia. Część ma już swoje lata. Jednak niezależnie od wieku, rasy i przeszłości, żaden z nich nie zasługuje na zostanie w schronisku ani chwili dłużej. Wejdź w galerię i poznaj niezwykłe psiaki do adopcji. Może któryś z nich skradnie twoje serce? Opisy stworzyli przebywający z czworonogami na co dzień, pracownicy schroniska.