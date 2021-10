Kreatywny Wasilków stworzył wyjątkowy kalendarz. Z Wojownikami pozował Przemysław Kossakowski (zdjęcia)

Pomysł na stworzenie kalendarza narodził się w głowach członków Kreatywnego Wasilkowa już dwa lata wcześniej.

- Przy rozdawaniu świątecznych paczek poznaliśmy kilka niepełnosprawnych osób z naszej gminy. Pomyśleliśmy wtedy, że na pewno jest ich znacznie więcej. Mieszkają obok nas, a często nawet ich nie znamy - przyznaje Anna Dziekońska z Kreatywnego Wasilkowa.

Gdy okazało się, że grupa takich osób w gminie Wasilków jest dość liczna, a do tego większość z nich potrzebuje wsparcia, trzeba było zacząć działać.

To wtedy podjęto decyzję o wydaniu specjalnego kalendarza. Dochód z jego sprzedaży ma zostać przeznaczony na rehabilitację występujących w nim bohaterów.

By o kalendarzu było głośno, a co za tym idzie, by udało się zebrać jak najwięcej pieniędzy, Kreatywny Wasilków postanowił do współpracy zaprosić Przemysława Kossakowskiego.