Koronawirus w Białymstoku. Podlascy ratownicy medyczni apelują o szczerość. Bądź odpowiedzialny wzywając pogotowie!

- Zdarzył nam się pacjent, który specjalnie zadzwonił i powiedział, że miał kontakt z osobą zakażoną i ma koronawirusa. Oczywiście było to kłamstwo. Chciał tylko szybciej dostać się do szpitala - relacjonuje Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora ds. medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - To fatalna sytaucja, bo zużywamy niepotrzebnie sprzęt ochronny. Pacjent dostał za to mandat - dodaje.

Wraz z ratownikiem medycznym Ryszardem Hodunem apeluje w imieniu wszystkich pracowników stacji pogotowia: nie kłam medyka!

Ratownicy opowiadają również jak wygląda praca w czasie walki z koronawirusem, jak radzą sobie z nowymi procedurami, ile mają sprzętu ochronnego w magazynie i jak się czują ubrani od stóp do głów w kombinezony. Obejrzyjcie wideo.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku potrzebuje materiału do uszycia kombinezonów ochronnych!