Koronawirus Białystok. PKP Intercity zawiesza połączenia krajowe. Zawieszone pociągi do i z Białegostoku!

Koronawirus Białystok. Dezynfekują e-hulajnogi

Mieszkańcy unikają transportu publicznego. To widać po frekwencji w autobusach. Część osób siedzi w domach, część przemieszcza własnymi pojazdami. Inni - wypożyczonym sprzętem. Do takich należą elektryczne hulajnogi i skutery. To popularny środek lokomocji. A czy bezpieczny?