Koronawirus Białystok. Zamknięte miejskie place zabaw, siłownie pod chmurką i boiska

W związku z zagrożeniem epidemicznym instytucje publiczne zmieniają organizację swojej pracy i dostosowują sposoby obsługi mieszkańców do zasad bezpieczeństwa. Również Miasto Białystok podejmuje kolejne decyzje mające na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wywiady środowiskowe są dopuszczalne tylko w sytuacjach koniecznych, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Z tego trybu są wyłączone sprawy osób bezdomnych, które zawsze mogą przyjść do MOPR. Wypłaty świadczeń odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie oraz zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach. Kasa czynna jest w godzinach 10.00-13.00.

Koronawirus Miejski Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Białystok

Miejski Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności informuje, że wniosek o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można przesłać mailem (mzoon@um.bialystok.pl), pocztą (na adres ul. Waryńskiego 32a, Białystok) lub wrzucić do urny postawionej w przedsionku budynku przy ul. Waryńskiego. Ponadto w związku z sytuacją praca komisji orzekających została zawieszone do odwołania. Oczekujący zostali poinformowani o tym telefonicznie. Ponowne terminy będą ustalane możliwie jak najszybciej. Orzeczenia wydane do chwili obecnej zostaną wysłane oczekującym listem poleconym.