Kiepski żart. Chciała zemścić się na byłym partnerze i doniosła na policję

W poniedziałek (30.03) policjanci dostali zgłoszenie od kobiety, że jej były partner wrócił zza granicy i nie przestrzega kwarantanny. 43-latka dodała, że nie pamięta numeru mieszkania mężczyzny, ale zna jego numer telefonu.

Ale mundurowi ustalili, że mężczyzna ten nie jet objęty kwarantanną, co potwierdzili z nim późniejszej rozmowie telefonicznej. Jak się okazało 38-latek wrócił do kraju jeszcze przed wejściem w życie przepisów nakładających na powracających z zagranicy obowiązek kwarantanny. Wytłumaczył również, że obecnie są w konflikcie z byłą partnerką. W jego ocenie kobieta zrobiła to złośliwie, ponieważ w chwili rozstania odgrażała się, że tego pożałuje.

Policjanci ustalili więc miejsce przebywania zgłaszającej kobiety i natychmiast pojechali do niej. Zgłaszająca ponosząc konsekwencje bezpodstawnego wezwania policji została ukarana 500-złotowym mandatem karnym.



