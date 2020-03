Koronawirus. Aplikacja „Kwarantanna domowa”. Selfie zamiast wizyty policjanta

Każdego dnia rośnie liczba osób objętych kwarantanną domową. To Polacy, którzy wrócili z zagranicy, ale i osoby, które miały kontakt z ludźmi zarażonymi koronawirusem. Z kwarantanną wiążą się pewne obowiązki. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym ją odbywamy. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, zarówno osobom objętym kwarantanną, jak i ich bliskim, czy sąsiadom.

Miejsca pobytu osób przebywających w kwarantannie regularnie kontrolują policjanci. Mogą odwiedzić takie osoby w dowolnym momencie. Za złamanie kwarantanny grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.

Teraz pracę policjantów ma ułatwić aplikacja "Kwarantanna domowa". Wystarczy ściągnąć ją na swój telefon.