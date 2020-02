Białystok. Sklep charytatywny Stowarzyszenia My Dla Innych otwarty! Co kupisz?

Po wielkim remoncie ponownie otwarty jest sklep charytatywny, prowadzony przez Stowarzyszenie "My dla innych". To wyjątkowe miejsce, które utrzymuje się ze sprzedaży rękodzieła i darów od ludzi wielkich serc. Część zysków przekazywana jest na pomoc niepełnosprawnym, m. in. na ich rehabilitację.

- Stworzyliśmy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w których część z nich zyska doświadczenie zawodowe, umożliwiające wyjście na otwarty rynek. Dziś jednak prowadzą sklep, działają w pracowni twórczej, fotograficznej, pracują w magazynach czy pralni. Łącznie to 26 osób - wyjaśnia Rafał Średziński, prezes Stowarzyszenia "My dla innych". - Tutaj mają poczucie, że to co robią ma sens, bo nie produkują zabawek by postawić je na półkę, ale na sprzedaż. A klienci cały czas się pojawiają - dodaje z uśmiechem.