Koronawirus Białystok. Społeczna grupa pomocowa - "Widzialna Ręka" (ZDJĘCIA)

Białostoczanie chcą zadbać m. in. o seniorów i osoby schorowane, by w czasie zagrożenia epidemią nie zostały same. Na Facebooku jest grupa pomocowa "Widzialna Ręka - Białystok", w której mieszkańcy dodają ogłoszenia z ofertą pomocy w zrobieniu zakupów, zrealizowaniu recept czy wyprowadzeniu psa.

Koronawirus. Widzialna Ręka Białystok

Społecznik Radosław Puśko stworzył na Facebooku grupę pomocową "Widzialna Ręka - Białystok", w której mieszkańcy dodają ogłoszenia z ofertą pomocy w zrobieniu zakupów, zrealizowaniu recept czy wyprowadzeniu psa. Pomoc, choć proponowana wirtualnie, staje się jak najbardziej realna. "Pomogę. Codziennie po godz. 17 jestem Wasza! Nie mam auta, ale lubię chodzić. Zakupy zrobię, psa wysikam, a i pogadać mogę" - takich ogłoszeń w facebookowej grupie "Widzialna Ręka - Białystok" są dziesiątki. Dołączyło do niej już prawie 1 tys. mieszkańców. - Podobne grupy wsparcia sąsiedzkiego funkcjonują w różnych miastach, stworzyłem więc taką dla nas. Co chwilę pojawiają się nowe wpisy i kiedy je czytam pojawia mi się uśmiech na twarzy. Tak wiele osób deklaruje swoją pomoc i wciąż przybywają nowych - chwali Radosław Puśko, społecznik z Białegostoku.

Grupę założył po to, by osoby samotne, schorowane, starsze lub przebywające na przymusowej kwarantannie mogły otrzymać pomoc. Zaangażowani w akcję oferują załatwienie wielu codziennych spraw, ale gotowi są też obdarować drugiego człowieka wsparciem psychologicznym. To szczególnie ważne dla seniorów.

- Inicjatywa pomocy sąsiedzkiej jest w tak trudnych czasach bardzo potrzebna. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile osób mieszka samotnie, z dala od rodziny i przyjaciół. Wiele z nich, to osoby starsze, które takie chwile kryzysu przeżywają podwójnie. Bądźmy wrażliwi na emocje drugiego człowieka i pomagajmy sobie nawzajem. Kto wie, może relacje zawiązane w tym trudnym czasie przetrwają dużo dłużej - mówi Paulina Stefańczuk, która jako jedna z pierwszych zaoferowała swoją pomoc w "Widzielnej Ręce".

Do Pauliny z potrzebą nikt się jeszcze nie zgłosił, ale dzięki grupie udało się już pomóc choremu mieszkańcowi Białegostoku, który nie porusza się samodzielnie. Od trzech lat opiekuje się nim pani Katarzyna. Dziś nie mogła tak jak zawsze dowieźć podopiecznemu paczki żywnościowej. Nie musiała czekać długo, by pod jej wpisem w grupie pojawił się komentarz "pomogę".

Twórca białostockiej grupy chce, by deklaracja pomocy dotarła do jeszcze większej liczby osób. Także tych, które nie korzystają z sieci. - Proszę osoby, które są w grupie, by zrobiły coś jeszcze. Oprócz ogłoszeń w internecie, które są mega ważne, potrzebne i budujące, przygotujcie kartki z taką samą deklaracją np. na drzwi wejściowe do klatek w bloku. Musimy pamiętać, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu. Zadbajmy o to, by o akcji mogły się dowiedzieć osoby starsze - apeluje Puśko. Oczywiście w grupie (a także w galerii zdjęć artykułu) znajdziemy gotowy wzór ogłoszenia.

"Widzialna Ręka" to nie jedyna inicjatywa białostoczan, którzy jednoczą się w obliczu zagrożenia epidemią. Koronawirus w Białymstoku, podobnie jak w całej Polsce, spowodował zamknięcie restauracji i barów. Jednak niektórzy restauratorzy skrzykują się, by pomagać żywić się pracownikom szpitali i pogotowia ratunkowego. Działają wspólnie pod hasłem #GastroPomaga.

Na facebookowej grupie "Widzialna Ręka" ktoś rzucił pomysł, by podobną "opieką żywieniową" otoczyć także szpital w Łomży. Ale to nie jedyny sposób, w jaki można wesprzeć placówkę. Trwa zbiórka pieniędzy.

To oddolna inicjatywa mieszkańców Łomży mająca na celu wsparcie personelu i zarządu Łomżyńskiego Szpitala Wojewódzkiego który decyzją władz został wyznaczony do walki z pandemią Koronawirusa. Zebrane środki zostaną w całości przekazane Dyrekcji Szpitala na zakup niezbędnych rzeczy, które uznają za potrzebne" - czytamy w opisie zrzutki.

Zbiórka jest zweryfikowana i można ją wesprzeć tutaj: Wsparcie łomżyńskiego szpitala Koronawirus. Pomoc Caritas

Z kolejną formą pomocy wychodzi do mieszkańców Caritas. Apeluje o włączenie się do akcji „Kromka chleba dla sąsiada”, która pozwoli na objęcie pomocą żywnościową jak największej liczby potrzebujących. Szczególnie chodzi o wsparcie osób w podeszłym wieku i pomoc sąsiedzką. Zbiórki żywności i odbiór tej pomocy w powszechnie dostępnych punktach, są dziś utrudnione. Dlatego Caritas zachęca do finansowego wspierania akcji zakupu i dystrybucji żywności, które wspomogą głównie seniorów. Wszystkie szczegóły na temat akcji, w tym plakaty i numery kont można znaleźć na stronie internetowej Caritas Polska.

