Białystok. Psy do adopcji. Zdobądź oddanego przyjaciela! Te psy z białostockiego schroniska czekają na dom (zdjęcia)

Marzysz o psie? Nie kupuj go, przygarnij czworonoga ze schroniska! Dzięki temu, możesz zyskać oddanego, wdzięcznego przyjaciela na lata. W białostockim schronisku jest wiele psów, które marzą o kochającym domu. Niektóre z nich, za jego murami spędziło większość swojego życia. Część ma już swoje lata. Jednak niezależnie od wieku, rasy i przeszłości, żaden z nich nie zasługuje na zostanie w schronisku ani chwili dłużej. Wejdź w galerię i poznaj niezwykłe psiaki do adopcji. Może któryś z nich skradnie twoje serce? Opisy stworzyli przebywający z czworonogami na co dzień, pracownicy schroniska.

Tu przeczytasz o szczegółach dotyczących adopcji: Schronisko dla zwierząt w Białymstoku. Czy można teraz adoptować psa? Wielkanoc A.D. 2020, puste kościoły i brak święconki. Wideo