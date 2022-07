Białystok. Odszkodowania za naruszenie RODO domaga się deweloper od urzędu miejskiego. Skierował pozew do sądu

Nie ma mojej zgody na to, by prawa europejskie były łamane w Białymstoku. Chcę, by stosowano je w całości, a nie tylko w części - mówił Karol Halicki tuż przed złożeniem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku pozwu przeciwko Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku. - Dopuścił się on wobec mnie naruszenia przepisów o RODO i ochronie danych osobowych.