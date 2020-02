Białystok. Od 1 marca podwyżka cen biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych. E-bilet będzie tańszy [ZDJĘCIA]

Władze miasta zachęcają do korzystania z białostockiej karty miejskiej. To opłacalne, bo od 1 marca papierowy bilet normalny będzie droższy od elektronicznego o złotówkę. Natomiast już od 1 kwietnia we wszystkich autobusach będą zamontowane biletomaty. Będzie można płacić za pomocą zwykłej karty bankomatowej.

Władze miasta rozpoczynają akcję informacyjną, w której będą zachęcały mieszkańców do kupowania tańszych biletów komunikacji miejskiej. Tańszych, bo elektronicznych. Zobacz galerię (5 zdjęć) Jak wiadomo, o ile już od 1 lutego poszły w górę ceny biletów okresowych, to od 1 marca wchodzą podwyżki biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych (czyli 30-minutowych, 60-minutowych, 24-godzinnych i 3-dniowych weekendowych). Normalny jednorazowy będzie kosztował 4 zł. Chyba, że skorzystamy z karty miejskiej, bądź aplikacji. Wtedy cena będzie wynosiła 3 zł. I na tym władze miasta opierają akcję informacyjną. Zatytułowana jest: Nie 4 zł, a 3 zł. - Nie ma potrzeby przepłacać. Już 130 tys. mieszkańców korzysta z imiennych kart miejskich, a na okaziciela - 70 tys. - mówi Bogusław Prokop, dyrektor Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Czytaj też: Biletomaty w Białymstoku: W końcu będą w białostockich autobusach miejskich. Prezydent podpisał umowę Kartę miejską można wyrobić w punkcie obsługi klienta BKM przy ul. Lipowej 16 lub Składowej 11. Przy karcie imiennej trzeba podać swoje dane. Jej plusem jest to, że jeśli ktoś ma uprawnienia do ulg (czyli jest np. uczniem szkoły średniej) to nie musi za każdym razem odznaczać tego faktu w czytniku i wozić ze sobą legitymacji szkolnej. Jego uprawnienia wpisywane są przy wyrabianiu karty. – Na imiennej karcie miejskiej kodowane są uprawnienia do ulg, a w przypadku jej utraty można wyrobić duplikat, odzyskać zakupiony bilet okresowy czy zgromadzone środki na elektronicznej portmonetce – podkreśla wiceprezydent Zbigniew Nikitorowicz. Natomiast jeśli ktoś zdecyduje się na wyrobienie karty na okaziciela to musi za każdym razem odznaczać uprawnienia na czytniku i mieć przy sobie legitymację szkolną. Czytaj też: Komunikacja miejska. Bilety okresowe już podrożały. Podwyżki za bilety jednorazowe i czasowe od 1 marca Aby kupić bilet w czytniku kart wystarczy wcześniej doładować elektroniczną portmonetkę (na karcie miejskiej) pieniędzmi. Następnie należy po wejściu do autobusu na czytniku kart wybrać liczbę i rodzaj biletów, a potem przyłożyć kartę do urządzenia, wówczas zostanie pobrana określona kwota. Trzeba jednak pamiętać o tym, że gdy jedziemy autobusem linii, która ma więcej niż jedną strefę (np. "setką" do Wasilkowa) i wysiadamy jeszcze na terenie pierwszej strefy, musimy przy wysiadaniu kliknąć kartą. Czytnik nalicza nam wszak przy wsiadaniu opłatę za dwie strefy i jeśli wysiadamy na terenie pierwszej, musimy przyłożyć kartę do czytnika, by system oddał nam kwotę pobraną również za drugą strefę. - Może mało kto wie, ale w Białymstoku jest jedna linia, która ma aż cztery strefy. To 106-tka Do Dobrzyniewa i Borsukówki - zaznacza Bogusław Prokop. Czytaj też: Biletomaty w Białymstoku pojawią się jeszcze w 2019 roku? Jest taka szansa. Zamontowanych zostanie 255 urządzeń Warto dodać, że od 1 kwietnia we wszystkich autobusach pojawią się biletomaty i już wtedy nawet karta miejska nie będzie nam potrzebna. Za przejazd zapłacimy zwykłą kartą bankomatową. Podczas kontroli kontroler będzie przykładał do swojego czytnika naszą kartę i tak sprawdzi czy opłaciliśmy przejazd. Oczywiście tak kupiony bilet normalny jednorazowy będzie kosztował 3 zł. Biletomaty nie będą sprzedawać papierowych biletów, ani przyjmować monet czy banknotów. Papierowe bilety nadal będzie można kupić w kioskach czy sklepach oraz u kierowców. Dotychczasowe bilety papierowe można wykorzystywać do 29 lutego włącznie. Można będzie wymienić je w punktach obsługi klienta BKM (ul. Lipowa 16 i ul. Składowa 11) na doładowanie elektronicznej portmonetki na Białostockiej Karcie Miejskiej – imiennej lub na okaziciela. Zamianę można będzie wykonać do 31 lipca. FLESZ: Klimat nie zwariował, eksperci uspokajają Wideo