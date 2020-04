Białystok. Biletomaty w autobusach BKM już działają! [zdjęcia]

W biletomatach można m.in :

kupić bilety jednorazowe, wieloprzejazdowe i okresowe,

doładować e-portmonetkę na Białostockiej Karcie Miejskiej,

odebrać i zapisać na e-Karcie bilety okresowe i doładowania kupione na stronie internetowej

W biletomatach można płacić:

przy pomocy kart miejskich,

zbliżeniowych kart płatniczych,

systemu płatności mobilnych BLIK,

używając telefonu lub zegarka obsługującego funkcję NFC (zastępujących zbliżeniową kartę płatniczą)

Bilet kupiony w biletomacie zbliżeniową kartą płatniczą jest zapisywany w cyfrowej chmurze. Podczas kontroli biletowej pasażer przykłada kartę płatniczą (telefon, zegarek) do czytnika kontrolera i w ten sposób sprawdzany bilet. Kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta jest wyłącznie identyfikatorem transakcji, a bilet jest zapisywany w Systemie Centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane. Kontroler otrzymuje wyłącznie informacje dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej. W przypadku biletów ulgowych pasażer podczas kontroli powinien okazać dokument uprawniający do ulgi.