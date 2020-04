ATB online. Odys wracaj do domu. Spektakl dyplomowy wyreżyserował Marcin Bikowski (zdjęcia, wideo)

ATB Białystok zaprasza na kolejny spektakl online. Tym razem to będzie zapis techniczny przedstawienia dyplomowego „Odys wracaj do domu” w reżyserii Marcina Bikowskiego (dramaturgia: Marcin Bartnikowski) z 2017 roku. Spektakl boleśnie aktualny

- 8 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 19 udostępnimy wszystkim chętnym nagranie spektaklu „Odys wracaj do domu” w reżyserii Marcina Bikowskiego (dramaturgia: Marcin Bartnikowski) z 2017 roku, zrealizowanego jako spektakl dyplomowy ówczesnego IV roku studentów naszej uczelni - zapowiada Magdalena Wieremiejuk z ATB. - Nagranie pochodzi z archiwum uczelni i było rejestrowane w celach dokumentacyjnych. U Stanisława Wyspiańskiego w „Powrocie Odysa” starożytnego króla Itaki goni klątwa. Marcin Bartnikowski starożytnej klątwie nadaje całkowicie współczesny obraz. Zabierając widzów zamiast do Itaki, na podwórko, przed blok w którym mieszkają Penelopa i Telemak, ukazuje mnogość klątw prześladujących współczesnych. Bo „Odys, wracaj do domu” to nie tylko trawestacja dramatu Wyspiańskiego, ale brawurowa diagnoza stanu mentalnego współczesnych, stworzona wspólnie ze studentami i... internetem. Skąd inaczej wzięłaby się intonacja, z jaką młodzi adepci sztuki teatralnej wypowiadają kwestię "Odys, wracaj do domu". Pamiętacie Mariusza?

ODYS WRACAJ DO DOMU autor: Marcin Bartnikowski Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny.

Spójrz w świat, we świata kształt, a ujrzysz twoje winy.

Za tobą goni jęk i klątwa goni, ściga;

tyś mocen jest jak Bóg, co świat na barkach dźwiga. /Stanisław Wyspiański „Powrót Odysa”/ Odys wraca do domu. Odys wraca do Polski (która właśnie wstaje z kolan) po dziesięciu latach tułaczki po grudach trudach i znojach do żony swojej i syna swego. Wraca na znajome podwórko do M2, bo innego wyjścia nie ma. Wraca, żeby porzucić piekło wojennej tułaczki, zapomnieć pieśni natrętnych syren i wziąć w ramiona znajome swojskie piekiełko domowe. Wraca, żeby zatrzeć wspomnienie o zbrodni do kraju, który kocha wspomnienia o zbrodni i porażce.

Odys wracaj do domu zderza motywy homeryckiej opowieści o Odysie z ich literackimi przetworzeniami (Wyspiański, Joyce) i współczesną opowieścią o nas samych. To opowieść, w której zestawiamy różne punkty widzenia – także prywatne opowieści aktorów – żeby sprowokować dyskusję o współczesnym Polaku na niebezpiecznym zakręcie, na którym postawiła go współczesna historia. W spektaklu wykorzystano fragmenty Powrotu Odysa Stanisława Wyspiańskiego, inspiracje Ulissesem Joyce’a, fragmenty wypowiedzi studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej oraz masę inspiracji językiem internetu. reżyseria i inscenizacja: Marcin Bikowski

dramaturgia: Marcin Bartnikowski

scenografia: Agata Skwarczyńska

muzyka: Anna Stela

choreografia: Marta Bury

reżyseria świateł: Daniel Sanjuan-Ciepielewski

występują: Joanna Pruś, Paulina Kulas, Emil Lipski, Karolina Martin, Kinga Matusiak-Lasecka, Olga Nawrocka, Małgorzata Nowacka, Daniel Skrzypczak, Anna Złomańczuk

czas trwania: 80 minut

wiek: 18+

premiera: 19 grudnia 2017

Spektakl będzie dostępny do 15 kwietnia (środa). - Link do spektaklu w serwisie YouTube opublikujemy 8 kwietnia o godz. 19 na fanpage’u Filii na Facebooku oraz na stronie: https://atb.edu.pl/ - zapowiada Wieremiejuk.